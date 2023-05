Straks gaan de stembureaus dicht in Turkije: wanneer weten we meer over welke richting het uitgaat?

Wint president Erdogan opnieuw met zijn AKP, en wordt het land mogelijk nog wat conservatiever en met hardere hand geleid? Of komt er, na 20 jaar Erdogan, verandering en vernieuwing? De inzet van verkiezingen is groot en dat hebben de Turken goed begrepen.

De opkomst is er traditioneel hoog bij verkiezingen in Turkije - vorige keer was dat 86 procent. Vandaag lijkt de opkomst nog hoger dan anders, met mogelijk meer dan 90 procent. Er zijn 64 miljoen stemgerechtigden, die terecht kunnen in ongeveer 200.000 stembureaus in het grote land met 85 miljoen inwoners.