Oppositie stevent af op verkiezingsoverwinning in Thailand

De 69-jarige ex-generaal Chan-O-Cha was in 2014 aan de macht gekomen via een militaire staatsgreep. De militaire leiding veranderde toen de grondwet in haar voordeel.

Oppositiepartij Pheu Thai schoof deze keer de 36-jarige Paetongtarn Shinawatra naar voren als kandidaat-premier. Zij is de dochter van voormalig premier Thaksin Shinawatra, die in 2006 door het leger ten val werd gebracht.