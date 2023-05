"Verkeersborden staan er niet om genegeerd te worden": afsluiting Charles de Costerlaan zorgt voor verkeerschaos op Linkeroever 

Hetzelfde horen we bij de Antwerpse politie. "We begrijpen dat het een nieuwe verkeerssituatie is", aldus woordvoerder Wouter Bruyns. "We roepen op om de aangebrachte signalisatie goed te volgen. Je kan niet zomaar de verkeersregels overtreden, zoals terugdraaien en over een fiets- of voetpad rijden. Misschien moet je ook niet rekenen op je gps. Niet alle gps-toestellen geven de omleiding of de nieuwe verkeerssituatie al goed weer." De politie zal vandaag een extra oogje in het zeil houden.