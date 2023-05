Vrouw uit Poelkapelle zwaargewond na crash tegen boom en bushokje

In de buurt van het kruispunt met de Kattestraat in Poelkapelle is een vrouw tegen een boom en een bushokje gereden Ze kwam wat verderop tot stilstand op de weg. De 31-jarige bestuurster uit Poelkapelle zat niet gekneld, maar de brandweer besliste uit veiligheidsoverwegingen toch om haar uit de auto te halen via het dak van de auto. Ze liep zware verwondingen op en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Ze verkeert niet in levensgevaar.

Het parket van West-Vlaanderen heeft een verkeersdeskundige aangesteld die zal onderzoeken hoe het incident kon gebeuren. Hierdoor bleef de Brugseweg enkele uren afgesloten voor het verkeer. De brandweer heeft de boom opgeruimd samen met de brokstukken. De auto was zwaar beschadigd en moest getakeld worden.