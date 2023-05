Vzw Boven De Wolken lanceert campagne om maandelijks geld te doneren: "Taboe rond sterrenkindjes blijven doorbreken"

"Onze fotografen doen het werk als vrijwilliger, maar onze werking gaat veel verder dan het fotograferen alleen. Wij sturen op de eerste verjaardag een kaartje naar ouders die dat wensen, we sensibiliseren in ziekenhuizen, geven begeleiding aan onze vrijwilligers, we organiseren lezingen, wandelingen en een sterrenouderavond om sterrenkindje(s) te herdenken."

In september 2021 leek het er even op dat Boven De Wolken zou moeten stoppen met de activiteiten. "De coronacrisis had een grote impact op onze werking en er kwam geen geld meer binnen via "De Warmste Week" omdat die hervormd werd", zegt Geirnaert. "We hebben toen een reddingsactie opgezet die massaal opgepikt werd. Ik ben daar heel dankbaar voor."