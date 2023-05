Welke taak wacht de nieuwe Twitter-CEO Linda Yaccarino? "Musk had dringend iemand nodig die intern orde op zaken komt stellen"

Volgens communicatie-expert Fons Van Dyck had Musk dringend iemand die orde op zaken kwam stellen in het bedrijf. "Twitter heeft een heel turbulent 2022 achter de rug door de vijandige overname door Elon Musk. 75 procent van het personeel werd ontslagen door Musk, en wat het nog dramatischer maakte was dat de reclamewereld wereldwijd een flinke klap kreeg, o.a. door de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis", vertelt Van Dyck in "De ochtend" op Radio 1.

Daardoor zijn ook de reclame-inkomsten van Twitter flink gedaald. Maar er is meer dan de oorlog en de energiecrisis: "Enkele heel grote adverteerders, waaronder Coca-Cola en Unilever, hebben reclamebudgetten bij Twitter weggehaald omdat ze vreesden dat de komst Musk meer haatspraak en toxische boodschappen zou faciliteren op Twitter. "