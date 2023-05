Na 14 maanden oorlog eindelijk in Berlijn: waarom de Oekraïense president Zelenski nu pas in Duitsland is

Hoewel Scholz en Zelenski elkaar al een aantal keer ontmoet hebben (in Parijs en Kiev), is het nog maar de eerste keer sinds de start van de oorlog in zijn land dat Zelenski op bezoek is in Duitsland. Dat is opvallend, want eerder reisde de Oekraïense president wel al naar onder meer Brussel, Parijs, Warschau, Helsinki en Den Haag.

Dat hij pas nu naar Duitsland gaat, heeft veel te maken met de in het begin afwachtende houding van de Duitse regering (en dan vooral de bondskanselier) om wapens te leveren. "Duitsland heeft lang geaarzeld om bijvoorbeeld de stap te nemen om ook gevechtstanks te leveren. Ze wilden aanvankelijk alleen verdedigende wapensystemen leveren. Dat is een heel proces geweest. Daarom heeft het zolang geduurd voor Zelenski naar Berlijn kwam", legt Wiebke Pittlik van het Duitslandinstituut uit in "De ochtend" op Radio 1.