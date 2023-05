Kleine helft van kinderen met noden vindt geen plaats in het Oost-Vlaamse buitengewoon onderwijs

Door het beperkt aantal plaatsen in het buitengewoon onderwijs in Oost-Vlaanderen, hebben 367 kinderen met noden geen plaats om naar school te gaan. Dat blijkt uit de inschrijvingscijfers van het Lokaal Overlegplatform (LOP). Vooral in het Waasland blijkt het tekort aan plaatsen groot. In Gent kreeg 72 procent van de kinderen wel een plaats toegewezen.