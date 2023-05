Adviseur van minister van Mobiliteit Lydia Peeters biedt ook rijopleidingen aan

De medewerker is aan de slag op het kabinet als raadgever mobiliteit en verkeersveiligheid. Naast adviseur is de man zaakvoerder van de firma Promove. Dat bedrijf organiseert terugkomlessen voor het rijbewijs. Bedrijven die terugkeermomenten organiseren, krijgen een subsidie van 20 euro per klant. Het bedrijf van de man zou zo vorig jaar 160.500 euro ontvangen hebben.