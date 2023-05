Beheerder hoogspanningsnet Elia zet schapen in tegen Japanse duizendknoop

Het proefproject past in de zoektocht naar de meest efficiënte manier om de Japanse duizendknoop te bestrijden, legt woordvoerder van Elia, Simon November uit: "We proberen de plant te bestrijden door hem te elektrocuteren, door de plant af te dekken of uit te graven. Maar dat zijn tijdsintensieve en kostelijke methodes. Vandaar dat we nu een nieuw proefproject zijn gestart. In samenwerking met een lokale vzw gaan we nu een kudde schapen de Japanse duizendknoop laten begrazen, in de hoop dat de plant uiteindelijk uitgeput geraakt en verdwijnt."