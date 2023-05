Bekende Paravang in Blankenberge wordt gerenoveerd

In Blankenberge werd enkele weken geleden pas de toegangsweg tot de pier heropend. Die is gerenoveerd en ziet er weer uit zoals in 1933, toen hij gebouwd is. En de stad lanceert meteen een nieuw, belangrijk restauratiedossier: dat van de Paravang. De Paravang is een groot windscherm met zitbanken uit 1908. Maar het is in slechte staat door de zilte zeelucht en de hevige wind aan de kust.

"De Paravang heeft er inderdaad al beter uitgezien", bekent burgemeester Björn Prasse (Open VLD), "Daarom zijn we met een restauratiedossier gestart. We hebben eerder al een Europese aanbesteding gedaan. Eind deze maand zouden we daarvan het resultaat moeten kennen."

Subsidies zijn er voorlopig nog niet, het grootste deel van het papierwerk moet nog beginnen en ook de exacte kosten zijn nog niet bekend, maar de Vlaamse overheid toonde zich al bereid te willen bijspringen. Ook wanneer de werken zullen starten is nog onduidelijk, al hoopt Blankenberge op volgend jaar.