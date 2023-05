Acrobatie, gegil en pompons: Belgisch kampioenschap cheerleaden strijkt neer in Leuven

"In cheerleading heb je twee grote divisies. Er is "Performance Cheer", wat de meeste mensen kennen met de pompons en hiphop. Daarnaast is er "Cheer", een acrobatische vorm van cheerleading. Daarin worden er stunts uitgevoerd, zoals meisjes in de lucht gooien of een piramide bouwen", verduidelijkt vice-president van de Belgian Cheerleading Federation (BCF) Julie Baillieu. "Natuurlijk is gillen ook een onderdeel van de show."