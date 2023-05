Frank Deboosere geeft aftrap van 1.000 kilometer van Kom op tegen Kanker in woonzorgcentrum in Bonheiden

Frank Deboosere is peter van het initiatief en gaf de aftrap voor de "3-daagse". "Bewegen is heel belangrijk. Met de 1.000 km van KOTK hebben we de oudere mensen in het verleden misschien wat in de kou laten staan, terwijl zij evengoed mee kunnen fietsen op hun hometrainer. Daarom waren we met KOTK meteen heel erg enthousiast over dit initiatief en wilden we het steunen."