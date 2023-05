Gewonde jachthond bevrijd uit schuthok in Kortemark

Een schuthok is een hok waarin verloren gelopen, zwervende of achtergelaten honden even opgevangen kunnen worden. In Kortemark staat er zo'n schuthok tussen de spoorweg en het depot van de gemeentelijke technische dienst. Als je er in het weekend honden plaatst of weghaalt, moet je de verantwoordelijke bellen, maar dat is afgelopen weekend niet gebeurd. Buurtbewoners lieten de brandweer weten dat ze al een hele dag en nacht een hond hoorden blaffen en janken.