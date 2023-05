Bouw nieuwe wedstrijdtoren Watersportbaan in Gent loopt half jaar vertraging op

Gent is een roeistad. Er zijn drie clubs én heel wat Belgische toproeiers komen uit de stad. Tim Brys is nu de bekendste naam, de roeier haalde net geen medaille op de vorige Olympische Spelen. Gent wil een kweekvijver blijven voor talent en doet daarom, samen met Vlaanderen, enkele investeringen. Zo is de roeizone aan de Watersportbaan er een tijd geleden uitgebaggerd zodat de boten opnieuw sneller varen. Er werd 35.000 kubieke meter slib boven gehaald. Het was 50 jaar geleden dat er nog gebaggerd werd.