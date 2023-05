Bewoonster gearresteerd na uitslaande brand in haar woning in Diksmuide

Na een tijdje was het vuur onder controle, maar het huis brandde volledig uit. "In samenspraak met de politie hebben we een deel van de inboedel naar buiten gehaald om te kunnen nablussen", zegt luitenant Rudi Dolphen. De bewoonster werd naar het ziekenhuis gebracht. Ze woont hier met enkele katten, maar die hebben we tijdig uit de woning kunnen halen.”

Het is niet de eerste keer dat er problemen zijn met de bewoonster. Vorig jaar belde ze de noodcentrale en zei dat ze de gaskraan had opengedraaid en dat ze haar huis zou opblazen. Ze werd ook toen opgepakt en moest een tijd in de cel.