Ruim 600 leerlingen van Antwerps Sint-Norbertusinstituut geëvacueerd na brandje in kelder

Er is maandagochtend rond 10.45 uur een kleine brand geweest in het Sint-Norbertusinstituut op de Amerikalei in Antwerpen. De oorzaak was plastic dat op een kookvuur op de kelderverdieping was beginnen te smelten. Daardoor trad het brandalarm in werking.

De meer dan 600 leerlingen werden uit voorzorg geëvacueerd. Na drie kwartier mocht iedereen terug naar de klas. De brandweer had de brand snel onder controle. Niemand raakte bij het incident gewond.