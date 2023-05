Brand in twee veranda's in Kortrijk is vermoedelijk aangestoken, bewoner is opgepakt

De hulpverleningszone Fluvia werd vanmorgen rond 6 uur opgeroepen voor een uitslaande brand in de Bruyningstraat in Kortrijk. Twee veranda’s van de Bruyningstraat 1 en 3 stonden in brand. Er vielen geen gewonden, maar de schade aan beide woningen is groot.

De brand krijgt ook een gerechtelijk staartje. “In het kader van de brand is een arrestatie verricht en een branddeskundige is aangesteld om de oorzaak te onderzoeken”, zegt het parket van Kortrijk. Vermoedelijk werd de brand aangestoken.

Het is de derde keer in amper een half jaar tijd dat het heeft gebrand op die locatie. Zo was er eind vorig jaar een brand op de eerste verdieping van de Bruyningstraat 3.