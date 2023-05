Restauratiewerken aan brug Keizerinnedreef in park van Tervuren eindelijk begonnen

De voetgangers- en fietsersbrug dateert van de 19de eeuw en maakt deel uit van de Keizerinnedreef. Hij loopt parallel met het kanaal dat de twee grote vijvers in het park van Tervuren met elkaar verbindt. De brug is een integraal onderdeel van de symmetrische Franse tuinen die Elie Lainé in 1895 ontwierp en ligt op de aslijn van het AfricaMuseum, loodrecht op de Leuvensesteenweg. Vanwege zijn lengte van bijna 20 meter en breedte van 10 meter is de brug aangemerkt als beschermd erfgoed.