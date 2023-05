Brug over E313 in Wommelgem tien dagen afgesloten voor aanleg van fietsbruggen

De komende dagen worden er nieuwe fietsbruggen aangelegd aan de Wijnegemsteenweg in Wommelgem. De brug over de E313 is daardoor vanaf vandaag tot en met 24 mei afgesloten voor alle verkeer. Op die manier kan het AWV de liggers voor de nieuwe fietsbrug installeren. De wegbrug zal tijdelijk dienst doen als stockageplek. Zowel voor gemotoriseerd verkeer als voor fietsers wordt een omleiding voorzien.

Momenteel moeten fietsers de brug nog met de auto's delen. De brug is wel een fietsstraat. Dat wil zeggen dat automobilisten de fietsers niet mogen inhalen en dat de snelheid beperkt is tot 30 kilometer per uur. Binnenkort krijgen fietsers dus hun eigen brug.