IJshockeyclub moet stoppen nadat Luna's ijsstadion in Lommel sluit, kunstschaatsclub zoekt alternatief 

"Toen we hoorden dat de schaatsbaan Luna's ijsstadion in Lommel zou sluiten, sloeg dat in als een bom", zegt Danny Slegers, de voorzitter van de ijshockeyclub Luna Tigers. "Het was eind augustus en de ouders hadden net al het materiaal gekocht voor het nieuwe seizoen. Onze club had zelf ook net nieuwe truitjes aangekocht, maar die hebben de leden nooit kunnen dragen. Want helaas is het voor ons afgelopen nu."