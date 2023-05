Diest voorkomt dat jongeren afhaken op school met project "Route Nationale 7"

Het idee voor RN7 komt van Liesbeth Ghoos van Flankerend onderwijs in Diest. "We zijn met het idee beginnen te spelen toen ik toevallig bij ons op straat jongeren tegenkwam. Toen ik hen vroeg of ze eigenlijk niet op school moesten zitten, kreeg ik een vage uitleg. Dat ging van: "Het loopt niet zo goed" tot "Ik weet niet of ik nog welkom ben op school". Maar er was tegelijkertijd een problematiek of een fragiliteit bij die jongeren. En van daaruit zijn we beginnen te brainstormen met verschillende partijen."