Dilbeek start met autodelen

De zes deelauto’s worden verdeeld over vaste standplaatsen, telkens met twee auto's. Dat zijn Groot-Bijgaarden, Wolsemwijk/Hof ter Smissen en het in centrum Dilbeek. Ook de gemeentelijke diensten zullen van die laatste standplaats gebruik maken voor administratieve verplaatsingen die ze niet met de fiets of het openbaar vervoer kunnen doen. De deelauto's vervangen zo de gemeentelijke poolwagens.