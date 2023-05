Ruim 7 op 10 Belgische Turken stemmen op Erdogan: nergens anders in Europa is Turkse president zo populair

Erdogan doet het traditioneel goed bij de Turken in het buitenland, zeker in West-Europa. Maar nergens is hij zo populair als in België.

In al onze buurlanden haalde Erdogan een ruime meerderheid:

Nederland: 68,4 procent

Duitsland: 65,4 procent

Frankrijk: 64,2 procent

Luxemburg: 59,2 procent

De Belgische Turken konden hun stem uitbrengen in stembureaus in Brussel, Hasselt en Antwerpen. Vooral in Antwerpen (77,13 procent) en Limburg (76,10 procent) is Erdogan geliefd. In Brussel is hij met 66,41 procent net iets minder populair.