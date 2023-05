Expo over Gentse deelgemeente Ledeberg: waarom zijn er zoveel oorlogsmonumenten? Hoe raakte een gevelsteen in Japan?

Tina De Gendt is historica en voert voor het STAM het project "De vierkante kilometer" uit. Ze gaat in de Gentse wijken van de 19e-eeuwse gordel, aan de oude stadspoorten, op zoek naar bijzondere geschiedenissen. Ze is op dit moment op onderzoek in de Dampoortwijk. Eerder kwamen al de Muide, de Brugse Poort en het Rabot aan de beurt. In het STAM loopt nog tot maart, de gratis expo over Ledeberg.