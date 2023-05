Gevaarlijk hoogteverschil aan "moordstrookjes" op Antwerpsesteenweg in Malle wordt weggewerkt na klachten van Fietsersbond Voorkempen

"We hebben onlangs de afwatering van de fietspaden verbeterd door de berm af te graven, dat zijn gebruikelijke onderhoudswerken. Maar over een lengte van 3 kilometer op de Antwerpsesteenweg is er in beide richtingen op sommige stukken te veel van de berm weggehaald omdat de wortels van de graszoden daar vrij diep zaten. Daardoor is een te groot hoogteverschil ontstaan tussen de verharding en de berm", zegt Gilles Van Goethem van Wegen en Verkeer.