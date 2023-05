Willy en Chris uit Geel gehuldigd voor 50 jaar thuisopvang van psychiatrische patiënten

Het verhaal van Willy en Chris maakt deel uit van de unieke Geelse aanpak van psychiatrische verpleging. Sinds de 13de eeuw zorgen Geelse gezinnen thuis voor mensen met een verstandelijke beperking. Op die manier hebben de patiënten een zo normaal mogelijk leven en een warme thuis. De professionele hulpverlening is in handen van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel.

De manier waarop mensen in Geel thuis psychiatrische patiënten opvangen is een internationaal voorbeeld. Het dook zelfs op in The New York Times.