Geen nieuw gemeentehuis en opwaardering van Ursulinenklooster en rusthuis: openbaar onderzoek masterplan Hamont gestart

"Dit masterplan voor Hamont-centrum wijkt niet zoveel af van het vorige masterplan uit 2016, maar voegt er wat accenten aan toe", zegt burgemeester Theo Schuurmans (CD&V). Het openbaar onderzoek is nu gestart en op 15 juni organiseert de stad een infomoment voor de inwoners. Een grote verandering is dat er geen nieuw gemeentehuis komt. "Er was geen vraag naar een nieuw gemeentehuis. In plaats daarvan willen wij het wonen in een park weer kansen geven, want mensen willen gewoon dicht bij het centrum wonen. Daarnaast willen we ook het Bernard Kempplein wat uitbreiden", aldus Schuurmans.