Gent stap dichter bij volksraadpleging, actiegroep overhandigt bijna 36.000 handtekeningen aan stad

"We hebben veel volk kunnen mobiliseren om deze bevraging te ondersteunen", zegt Verbeke trots. "We zijn in alle wijken geweest en hebben handtekeningen gekregen van sociale huurders en eigenaars. Niet iedereen deelt onze mening, maar veel mensen vinden wel dat er een debat over het thema moet komen. Net dat is onze bedoeling." De actiegroep beweert dat alle leeftijdsgroepen vertegenwoordigd zijn in de lijst. "De jongste ondertekenaar is vandaag jarig en wordt 16. De oudste is 103 jaar."