Gent trapt blokperiode af met varende studieplek, studenten kunnen op meer dan 50 locaties terecht

Voor heel wat studenten begint deze week de blokperiode voor de zomerexamens. Net zoals de voorbije jaren kunnen ze er in Gent voor kiezen om samen te studeren, dat kan op meer dan 50 plekken. De stad pakt elke keer uit met nieuwigheden. Voor het eerst kan er nu in de Ghelamco Arena, het MSK en in het shoppingcenter Gent Zuid gestudeerd worden.

Heel wat locaties doen ook opnieuw mee. Studenten kunnen bijvoorbeeld weer terecht in het gerechtsgebouw en in woonzorgcentra. Op de website van stad Gent kunnen studenten alle locaties terugvinden en ook meteen een plekje reserveren.

"Elk jaar krijgen we meer aanbiedingen, we hoeven daar niet actief naar op zoek te gaan. We willen ze wel mee in de kijker zetten, want het motiveert studenten om samen te studeren. En zo vindt iedereen een rustige plek om zich te concentreren", zegt schepen Hafsa El-Bazioui (Groen).