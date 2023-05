Gentse onafhankelijke musea vragen financiële steun aan de stad voor werking

De stad Gent heeft een 6 musea in eigen beheer en werkt nu al met andere onafhankelijke instellingen samen. "Dat geldt ook voor het Museum Dr. Guislain", stelt schepen Sami Souguir (Open VLD) na een vraag van gemeenteraadslid Ronny Rysermans (N-VA). Hij vraagt zich af of er ook structurele financiële ondersteuning komt. "Het klopt dat die vraag recent gesteld is", zegt Souguir. "De energieprijzen en de lonen zijn gestegen. En, er zijn enkele sponsors weggevallen. Ik vind het zeer zinvol om na te denken over ondersteuning, maar dat zal voor een volgende bestuursperiode zijn." Het museum krijgt op dit moment ook al ondersteuning van Vlaanderen én private partners.