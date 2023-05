Gentse proeffabriek maakt schoonmaakmiddelen uit aardappelschillen en voedselafval van supermarkten

Het bedrijf werkt samen met Bio Base Europe Pilot Plant in het kader van het Europees innovatieproject Waste2Func. Daar is in totaal bijna 7 miljoen euro vrijgemaakt om revolutionaire schoonmaakmiddelen te ontwikkelen. Er zullen nog meer producten in beperkte oplage uit voortkomen. Het is de bedoeling dat ze later vaste waarden worden. “Het is niet alleen goed tegen voedselverspilling, het vermindert de uitstoot én het zal voor hoogtechnologische jobs zorgen in heel Europa”, zegt Nicoló Giacomuzzi-Moore. Hij is de directeur van Waste2Func. Dat investeert ook in andere technologieën. Waste2Func heeft een pot geld van 2 miljard euro.