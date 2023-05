Steeds meer trajectcontroles, maar leiden ze echt tot meer verkeersveiligheid? 

Wie meer informatie wil over waar er in je buurt trajectcontroles zijn, kan surfen naar de website van het Agentschap Wegen en Verkeer. Op de website vind je een kaart met een overzicht van de trajectcontroles in Vlaanderen. In groen staan de trajectcontroles die werken. Geel duidt de controles aan die het Agentschap Wegen en Verkeer aan het installeren is. In blauw kan je toekomstige trajectcontroles vinden.