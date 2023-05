Waarom is het lang wachten op de officiële uitslag in Turkije? En in wiens voordeel zou een tweede ronde spelen?

"We krijgen grosso modo hetzelfde beeld als bij eerdere verkiezingen", zegt Jens Franssen. "Als je de kaart erbij neemt, zie je dat bijna overal aan de kustgebieden, van Istanbul over Izmir naar Antalya, en in de grote steden, vaker voor de oppositie gestemd is. Ook in plaatsen waar veel toeristen komen, en er meer buitenlandse invloed is, zie je meer oppositiestemmen. Maar in het grote Anatolische binnenland is veel meer gestemd voor de AKP van Erdogan."