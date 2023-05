Jezelf wassen met zeep trekt muggen aan, maar de ene zeep is meer geliefd dan de andere

Het geurprofiel van elke persoon is uniek, net als de specifieke wisselwerking van dat geurprofiel met de zeep. Dat verklaart volgens de wetenschappers waarom het effect van een bepaalde zeep niet bij elke persoon in onderzoek hetzelfde was. Niet alle muggen werden even hard aangetrokken door een bepaald stukje textiel.

Toch viel het de wetenschappers op dat de vrouwtjesmuggen in het onderzoek het stukje textiel dat gewassen was met Native, voornamelijk links lieten liggen. Die vonden ze dus niet aantrekkelijk. De wetenschappers vermoeden dat het iets te maken kan hebben met de kokosnoot in die zeep. Onderzoek suggereert dat het toevoegen van bepaalde vetzuren, zoals die in kokos, muggen kan afstoten.

"Het is opvallend dat één individu dat heel aantrekkelijk is voor muggen als hij ongewassen is, nog meer aantrekkelijk wordt als hij één bepaalde zeep gebruikt, en net weer afstotelijk als hij een andere zeep gebruikt", zegt Vinauger.