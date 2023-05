Arendonks kinderdagverblijf serveert elke dag lokale biogroenten: "Ze lusten alles, alleen sla en radijsjes zijn moeilijk" 

De kinderen in crèche Het Toverbos in Arendonk krijgen al op jonge leeftijd lokale groenten voorgeschoteld. Het kinderdagverblijf zet bewust in op lokale producten en werkt daarvoor samen met boerderij Groentegeweld. "Zij leveren ons verse groenten die we dan verwerken in de groentepapjes. Dat kost meer tijd en geld, maar dat hebben we er graag voor over. We vinden het belangrijk dat de kinderen verse voeding meekrijgen", zegt Sofie Smets, de verantwoordelijke van de crèche.