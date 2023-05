Koppel agressieve nijlganzen Sint-Niklaas laat zich niet vangen, kuikens wel naar vogelopvangcentrum Kieldrecht

De brandweer van Sint-Niklaas is er niet in geslaagd het koppel agressieve nijlganzen te vangen. Hun negen kuikens zijn wel overgebracht naar het vogelopvangcentrum in Kieldrecht. De nijlganzen zorgen al een tijd voor problemen in het stadspark van Sint-Niklaas waar ze voorbijgangers aanvallen. De brandweer probeerde de twee volwassen ganzen te vangen, maar dat lukte niet. De negen kuikens konden wel gevat worden en zitten nu in Kieldrecht in het vogelopvangcentrum (VOC). Over een viertal weken, als ze groot genoeg zijn, worden ze vrijgelaten in een natuurreservaat, waar ze vrij kunnen leven, en waar geen mensen komen.