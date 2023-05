Gasprijs op laagste niveau in anderhalf jaar en dat voel je in je factuur

Of de dalende trend in de komende maanden zal aanhouden, durft niemand te voorspellen. Maar dat neemt niet weg dat je de lage prijzen snel zou kunnen voelen in je energiefactuur. De meeste mensen hebben momenteel namelijk een contract met een variabele prijs waarin die schommelingen maandelijks of driemaandelijks worden verrekend. Sinds begin dit jaar is kost voor energie in de gemiddelde Vlaamse energiefactuur met zowat 40 procent gedaald.