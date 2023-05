Mechelse horeca hangt label als ze werken met lokale landbouwproducten

Ook Horeca Mechelen is blij met het initiatief. “Ik ben tevreden dat meer en meer restauranthouders interesse tonen in het gebruik van lokale producten", zegt voorzitter Christian Michiels. "Door het gebruik van lokale producten kunnen we niet alleen smaakvolle gerechten aanbieden, maar kunnen we een uniek verhaal vertellen aan de klant. Waar hun eten vandaan komt, wie het geproduceerd heeft en welke zorg er is ingestoken. We kunnen onze klanten de authentieke smaken en ingrediënten van onze streek laten proeven en zo onze culinaire identiteit versterken."