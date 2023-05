Meerdere doden bij brand in hostel in Nieuw-Zeeland

In Loafers Lodge, een hostel in Wellington, is afgelopen nacht een grote brand uitgebroken. Volgens de eerste berichten zijn daarbij zeker zes doden gevallen, maar er wordt gevreesd dat het dodental nog kan oplopen. Dat heeft premier Chris Hipkins gezegd tijdens het ochtendnieuws op de Nieuw-Zeelandse tv.

Hulpdiensten werden om 0.30 uur lokale tijd opgeroepen voor de brand in het hostel. Loafers Lodge is een budgethotel met vier verdiepingen en telt 92 kamers. Hoeveel mensen er op het moment van de brand precies aanwezig waren, is niet duidelijk.

Volgens de brandweer zijn 52 mensen terecht, zo schrijft onder andere The New Zealand Herald. Brandweerlui zouden vijf mensen van het dak hebben gered.