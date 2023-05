Planckendael verwelkomt voor het eerst mini-reuzenmiereneter 

Primeur voor Planckendael: voor het eerst is er in het dierenpark een reuzenmiereneter geboren. Dat gebeurde al op 4 mei, maar vanaf vandaag kunnen bezoekers op kraambezoek. Amper een paar minuten na de geboorte, hechtte het kleintje zich al vast aan de pels van mama Tikaya. Zo kan de kersverse moeder het jong beter warm houden en is het meteen ook gecamoufleerd tegen aanvallen van roofdieren.

Tikaya en vader Advent wonen al acht jaar in Planckendael, maar dit is hun allereerste kleintje. Ze maken deel uit van een internationaal kweekprogramma. "Dit is een belangrijke geboorte, want het is de eerste keer dat we in Planckendael een jong hebben", legt verzorger Florijn uit. "Reuzenmiereneters komen in de vrije natuur voor in moerasgebieden, wouden en op graslanden in Centraal- en Zuid-Amerika." De dieren staan op een lijst van bedreigde diersoorten omdat ze steeds meer geschikte leefgebieden zien verdwijnen.