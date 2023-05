Ondanks de oorlog nog steeds bloeiende handel in draagmoederschap in Oekraïne

Een baby kopen via draagmoederschap is in Oekraïne goedkoper dan in de VS of Canada maar als gevolg van de oorlog is de kostprijs ervan wel gestegen. Dat is ook logisch, zegt Raeymaekers. “Als een draagmoeder moet worden verplaatst dan komen er extra kosten bij voor het appartement dat zij in veilig gebied moet huren. In normale omstandigheden doet een draagmoeder de negen maanden uit in haar eigen omgeving. En los daarvan is alles ook gewoon duurder geworden.”

De oorlog legt een zware tol op het leven in Oekraïne. Vinden die agentschappen dan nog wel voldoende vrouwen die een kind willen dragen voor een ander koppel? Vreemd genoeg wel, stelt Raeymaekers. “De Oekraïense vrouwen deden het vroeger eigenlijk ook al voor het geld. Als gevolg van de oorlog zijn veel mannen gesneuveld of ze vechten aan het front. Daardoor zijn veel vrouwen in een nog kwetsbaardere positie beland en bieden nog meer vrouwen zich aan als draagmoeder of eiceldonor."