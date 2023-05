Auto botst tegen boom, lantaarn en grijpt bromfietser mee naast Antwerps stadspark

Maandagmiddag rond 12.45 is een autobestuurder de controle over zijn stuur verloren op de Van Eycklaan in Antwerpen. De wagen reed daardoor tegen een boom en een lantaarnpaal en raakte daarbij ook een bromfietser. De auto tolde en kwam tot stilstand op zijn zijkant.

Hulpverleners van de ziekenwagen konden de twee inzittenden van de wagen bevrijden. Ze werden samen met de bromfietser overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. Niemand is in levensgevaar.