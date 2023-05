Oppositiepartij N-VA in Herk-de-Stad wil canon maken over eigen gemeente

Vanavond zal het voorstel besproken worden op de gemeenteraad, maar burgemeester Bert Moyaers (Vooruit) vraagt zich alvast af of zo een gemeentelijke canon wel nodig is.

"We hebben in Herk-de-Stad een zeer waardevolle erfgoedraad die al tal van publicaties over de geschiedenis van onze gemeente heeft geschreven", zegt Moyaers. "Sommigen daarvan zijn wel 150 pagina's lang, waardoor we op dit moment al een dikke encyclopedie over Herk-de-Stad zouden kunnen schrijven. Al hun publicaties kan je makkelijk terugvinden op de website van de gemeente. Nieuwe inwoners kunnen dus ook daar terecht als ze meer te weten willen komen over hun nieuwe woonplaats."