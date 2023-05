Oud-minister Vandeurzen adviseert administratie waarvoor hij zelf vroeger verantwoordelijk was: "Deontologisch allemaal zeer oké, denk ik"

"Daar heeft het kabinet geen impact op", zegt Vandeurzen aan VRT NWS. "Who cares heeft daarop ingetekend, en in die offerte staat dat ze mij zouden kunnen inschakelen in tweede lijn, om in de back office adviezen te geven of teksten na te lezen: dat soort zaken." Volgens Vandeurzen was ook duidelijk afgesproken dat hij niet op terrein zou aanwezig zijn, zoals op vergaderingen.

"Ik ben daarin betrokken geraakt omdat ik heel erg geïnteresseerd ben in de organisatie van zorg. Ik heb niks aan contacten gehad met het kabinet en we zijn daar heel transparant over geweest." De overeenkomst met "Who cares" loopt vanaf 2022. "Deontologisch denk ik dat dit allemaal zeer oké is", zegt Vandeurzen, die in 2019 opstapte als minister. Er bestaat een deontologische code bij de Vlaamse overheid, waardoor de administratie minstens twee jaar moet wachten om met firma's met een ex-werknemer in zee te gaan.