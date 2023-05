Philipssite wordt eerste discgolfparcours in Leuven

"Je kan gratis het parcours uitproberen, zonder dat je lid moet zijn. We hopen wel dat we op die manier meer mensen warm kunnen maken voor discgolf. De sport is al erg populair in de Verenigde Staten en in Finland, maar in ons land zijn er maar een paar honderd spelers", schat Emiel. "Groot voordeel is dat het goedkoop is; je hebt alleen een frisbee nodig die gemiddeld 10 tot 15 euro kost. En een golfkarretje kopen hoeft ook niet", lacht Emiel.