Politie zoekt jongeren die bejaarde man in Durme hebben geduwd

De politie van Lokeren is een zoektocht gestart naar jongeren die een bejaarde man in de Durme hebben geduwd. De man belandde in het water toen de jongeren langs hem wilden passeren. Het slachtoffer werd uiteindelijk gered door een voorbijganger. "We voeren nu een doorgedreven onderzoek naar de dader", zegt burgemeester Filip Anthuenis (Open VLD).