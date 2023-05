Nieuw actieplan VDAB en Constructiv moet meer jongeren naar de bouwsector in Limburg lokken

De bouw is een erg belangrijke sector in Limburg, maar kampt al jaren met een groot tekort aan geschoolde werkkrachten. De afgelopen 12 maanden kreeg de VDAB in Limburg 2.654 vacatures van bouwbedrijven binnen, maar eind april waren er nog altijd 866 openstaande vacatures.

Dit ondanks de populariteit van de STEM-richtingen in het middelbaar onderwijs. "We merken dat ouders schrik hebben dat hun kind zware arbeid moet verrichten. De realiteit is anders en er is veel afwisseling. Er is handenarbeid, maar er zijn vandaag de dag genoeg hulpmiddelen om daarmee te helpen", merkt Davy Geerick van sectororganisatie Constructiv op.