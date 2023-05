Bekijk reuzenhond Bull Machin die naar de Zomer van Antwerpen komt

Deze zomer kan je in Antwerpen een gigantische bulldog van theatergroep Royal de Luxe door de straten zien lopen. Bull Machin heet de reuzenhond van 4,4 meter hoog en 880 kilo zwaar. Hij kan kwispelen met zijn staart en zijn tong uitsteken. Dankzij de 12 zogenoemde lilliputters die met hem meewandelen, kan hij tot 15 kilometer per uur lopen. In januari werd bekend gemaakt dat het wereldberoemde theatergezelschap Royal de Luxe opnieuw naar Antwerpen zou komen deze zomer. Nu laat de organisatie van Zomer van Antwerpen weten dat de Fransen hun nieuwste reus mee zullen brengen.