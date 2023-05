Sloopwerken aan toren van fabriekssite Dossche Mills in Deinze gaan van start

De skyline van Deinze zal er binnenkort wellicht helemaal anders uitzien. Vandaag zijn de eerste sloopwerken gestart aan de hoogste toren op de fabriekssite van Dossche Mills. Het bedrijf bestond al 150 jaar in Deinze en was één van de grootste maalderijen in Europa. Omdat het gebouw al sinds 2019 leegstond, werd beslist om de site nieuw leven in te blazen.

De site zal volledig gerenoveerd worden en er komt een nieuwe woontoren. "De skyline van de stad zal veranderen en het zal een ander gevoel geven. Het was een mooie plek in de stad die afgesloten was door de industrie. De nieuwe woontoren zal zorgen voor een levendige plek, waar mensen kunnen wonen en ondernemen", zegt burgemeester Vermeulen.